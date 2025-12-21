قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تنظم زيارة إلى دولة الإمارات لدعم التحول الرقمي بالقطاع الصحي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

زار وفد من وزارة الصحة والسكان شركة PWC وهيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إي هيلث»، لدعم توجهات الوزارة نحو تسريع التحول الرقمي وبناء منظومة صحية مستدامة.

تأتي الزيارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030  التي تهدف إلى تطوير نظام صحي متكامل قائم على الابتكار، لتحسين جودة الخدمات الصحية، تعزيز تجربة المرضى، ورفع كفاءة الرعاية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة لشركة PWC شملت استعراض تجارب دولية في التحول الرقمي الصحي، ومناقشة نماذج استشارية لتطوير الاستراتيجيات، مع الاستفادة من خبرات سابقة في مشروعات حكومية مشابهة.

 تجربة المملكة الأردنية في بناء أنظمة رعاية 

ونوه إلى أن الزيارة تضمنت عرض تجربة المملكة الأردنية في بناء أنظمة رعاية أكثر كفاءة وتكاملاً بين مقدمي الخدمات، إلى جانب أبرز التوجهات العالمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التشخيص، دعم اتخاذ القرار الطبي، ورفع جودة الخدمات.

أكد «عبدالغفار» أن الزيارة تهدف إلى دعم رؤية الوزارة الرقمية من خلال تحديد أولويات واضحة ووضع خارطة طريق متكاملة تعزز التكامل بين الأنظمة الصحية وتضمن استدامة المشروعات على المدى الطويل، مع تبني أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الاجتماع مع هيئة الصحة بدبي ركز على منصة «نابض» الرقمية، التي تتيح تبادل البيانات الصحية بأمان بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز التشغيل البيني، يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويضمن استمرارية خدمات صحية عالية الجودة.

الصحة وزارة الصحة وزير الصحة التأمين الصحي منظومة صحية رؤية مصر 2030

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

