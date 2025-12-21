حسام حسن: جاهزون لضربة البداية أمام زيمبابوى.. واللاعبون على قدر المسئولية

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن ضربة البداية دائماً تكون مهمة في بطولة آمم أفريقيا، حيث تمنح الثقة والدوافع القوية في بقية مشوار المجموعة ومن ثم البطولة ككل.

وأضاف حسام حسن، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيمبابوي، المقررة غداً الاثنين، أن منتخب مصر يلعب دائماً للفوز ويبحث بقوة عن اللقب الثامن لكتابة التاريخ وإسعاد الجماهير المصرية، مشدداً على احترامه لمنتخب زيمبابوي وجاهزية لاعبيه لتلك المواجهة القوية.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه تشرف بالفوز بأمم أفريقيا كلاعب ٣ مرات، مشيراً إلى أنه شعور رائع وعظيم لأي لاعب، تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً تحقيق اللقب كمدرب.

وتابع حسام حسن: "نمتلك لاعبين كباراً على مستوى عال ومميز للغاية وعلى رأسهم محمد صلاح.