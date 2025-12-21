قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: جاهزون لضربة البداية أمام زيمبابوى.. واللاعبون على قدر المسئولية

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن ضربة البداية دائماً تكون مهمة في بطولة آمم أفريقيا، حيث تمنح الثقة والدوافع القوية في بقية مشوار المجموعة ومن ثم البطولة ككل.

وأضاف حسام حسن، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيمبابوي، المقررة غداً الاثنين، أن منتخب مصر يلعب دائماً للفوز ويبحث بقوة عن اللقب الثامن لكتابة التاريخ وإسعاد الجماهير المصرية، مشدداً على احترامه لمنتخب زيمبابوي وجاهزية لاعبيه لتلك المواجهة القوية.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه تشرف بالفوز بأمم أفريقيا كلاعب ٣ مرات، مشيراً إلى أنه شعور رائع وعظيم لأي لاعب، تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً تحقيق اللقب كمدرب.

وتابع حسام حسن: "نمتلك لاعبين كباراً على مستوى عال ومميز للغاية وعلى رأسهم محمد صلاح.

حسام حسن منتخب مصر زيمبابوي كأس أمم إفريقيا محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

خاتم فالور 1

بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق

هاتف ون بلس 15

بقدرة شحن جبارة .. مواصفات شاشة وكاميرا ون بلس 15T

جهاز الكمبيوتر القابل للطي

بميزة جديدة طال انتظارها.. هواوي تفاجئ حاملي أجهزة الكمبيوتر المحمولة

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد