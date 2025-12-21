الأحد 21/ديسمبر/2025 - 01:30 م 12/21/2025 1:30:00 PM

قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز.

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

مكونات اللحمة الستيك:

4 شرائح لحم ستيك

بصلة مبشورة

قرن فلفل أخضر

حبة طماطم كبيرة الحجم

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة كمون

1 كوب زيت زيتون

1 حبة فلفل أحمر

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة بهارات لحم

1 ملعقة كبيرة نعناع أخضر مفروم ناعم

1 كوب خل تفاح أو عنب

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل اللحمة ستيك

-اعصري البصل جيدا ثم صفيه وخذي الماء الخارج منه ورشيه على اللحم ثم تبلي اللحم بالبهارات والملح والفلفل الأسود واتركيه لمدة ساعة

-اشوي اللحم على شواية الفحم أو فوق نار هادئة حتى ينضج.

-قطعي الفلفل الحار قطع صغيرة جدا ثم ضعيه فى وعاء صغير ثم قطعي الفلفل الأخضر والطماطم مكعبات صغيرة واخلطيهم سويا ثم ضيفي الكمون والكسبرة والنعناع والثوم وعصير الليمون والخل والزيت والملح والفلفل الأسود حتى تمتزج جيدا

-يضاف جزء من الصلصة فوق اللحم الستيك والباقى يقدم فى وعاء منفصل كطبق جانبي وبالهنا والشفا.