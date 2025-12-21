قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الجمارك تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطبيق التبنيد والتقييم الآلي بدءًا من يناير
وزير الخارجية: مصر ترفض التدخلات الأجنبية في ليبيا.. وتلتزم بدعم استقرار الصومال
بالصور

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز.

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

مكونات اللحمة الستيك:

4 شرائح لحم ستيك

بصلة مبشورة

قرن فلفل أخضر

حبة طماطم كبيرة الحجم

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة كمون

1 كوب زيت زيتون

1 حبة فلفل أحمر

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة بهارات لحم

1 ملعقة كبيرة نعناع أخضر مفروم ناعم

1 كوب خل تفاح أو عنب

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل اللحمة ستيك

-اعصري البصل جيدا ثم صفيه وخذي الماء الخارج منه ورشيه على اللحم ثم تبلي اللحم بالبهارات والملح والفلفل الأسود واتركيه لمدة ساعة

-اشوي اللحم على شواية الفحم أو فوق نار هادئة حتى ينضج.

-قطعي الفلفل الحار قطع صغيرة جدا ثم ضعيه فى وعاء صغير ثم قطعي الفلفل الأخضر والطماطم مكعبات صغيرة واخلطيهم سويا ثم ضيفي الكمون والكسبرة والنعناع والثوم وعصير الليمون والخل والزيت والملح والفلفل الأسود حتى تمتزج جيدا

-يضاف جزء من الصلصة فوق اللحم الستيك والباقى يقدم فى وعاء منفصل كطبق جانبي وبالهنا والشفا.

