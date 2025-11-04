قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
رئيس جامعة المنيا يشارك في مؤتمر التعليم العالي بسيول لتعزيز التعاون الدولي

ايمن رياض

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور حسام رمضان، مدير مكتب العلاقات الدولية والمشروعات البحثية، في فعاليات مؤتمر قمة التعليم العالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يُعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في جامعة كوريا بالعاصمة سيول، تحت شعار "تعزيز إمكانيات الأجيال: المهارات والشراكة في آسيا والمحيط الهادي ".

ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية الدولية المرموقة التي تُعقد سنويًا بمشاركة قادة التعليم العالي وصُنّاع القرار من آسيا والمحيط الهادئ وخارجها، بهدف بناء الشراكات وتبادل المعرفة وإبراز التميّز المؤسسي.

وجاءت مشاركة وفد جامعة المنيا بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم من بنك المعرفة المصري، ضمن عدد من الجامعات المصرية المختارة للمشاركة في هذا الحدث الدولي.

وقد شكّلت هذه المشاركة محطةً مهمة في مسار الجامعة نحو تعزيز حضورها الدولي وتطوير أطر التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.

وخلال فعاليات المؤتمر، أجرى وفد جامعة المنيا لقاءات موسعة مع عدد من ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية من كوريا الجنوبية وأستراليا والصين وماليزيا وعدة دول عربية وخليجية، تناولت بحث فرص التعاون الأكاديمي، والتبادل الطلابي والبحثي، وإقامة مشروعات بحثية مشتركة تخدم الأهداف التنموية والتعليمية.
 

