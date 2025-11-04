محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية بمجمع مواقف سمالوط الجديد

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التجهيزات النهائية لمجمع مواقف سمالوط الجديد، تمهيداً لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

و يُقام المشروع على مساحة 2200 متر مربع لخدمة أهالي المركز وتخفيف الضغط المروري والزحام داخل المدينة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لتطوير منظومة النقل والمواصلات والحد من الحوادث والقضاء على المواقف العشوائية.

وأكد المحافظ خلال جولته أن تطوير قطاع النقل الداخلي بالمراكز والمدن يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة للمطالب الجماهيرية، بهدف تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار، بما يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسير بخطى متسارعة في تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات النقل الحضري والريفي، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع اللواء كدواني إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع والتجهيزات الأخيرة بالمجمع، حيث يتضمن عددًا من المظلات التي تستوعب 105 سيارات، ومبنى إداريًا على مساحة 400 متر مربع يضم مكاتب للموظفين ومكتب مدير للمراقبة والإشراف على التشغيل، إلى جانب كافيتريا على مساحة 140 مترًا، ودورات مياه، ومرافق خدمية متكاملة، تم تجهيزها لتوفير بيئة آمنة ومريحة للسائقين والركاب.

وأشار المحافظ إلى أن مجمع مواقف سمالوط الجديد يمثل نموذجًا حضاريًا لتطوير منظومة النقل بالمحافظة، مؤكدًا أن افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيسهم في تنظيم حركة النقل بين المراكز والمدن، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين في بيئة آمنة ومنظمة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بمحافظة المنيا، والمهندس رامي حسني مدير الوحدة، والمهندس عويس قاسم رئيس مركز سمالوط.