أخبار المنيا.. فوز 393 في حج القرعة وبدء إجراءات تسليم 2086 فدانًا للخريجين

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن، مدير الأمن، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة للعام الهجري 1447هـ / 2026م، والتي نظمتها مديرية الأم تحت إشراف وزارة الداخلية.

كما قام اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد للمحافظة، بإجراء معاينة ميدانية لمساحة 2086 فدانًا مخصصة للاستصلاح والاستزراع بقرية تونا الجبل الجديدة بمركز ملوي، وذلك لبدء إجراءات التقييم تمهيدًا لتسليمها للمستحقين ضمن الأراضي المخصصة لشباب الخريجين بالظهير الصحراوي.

كما نشب حريق محدود بإحدى المدارس بحي شمال مدينة المنيا، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداد الي المناطق المجاورة بدون خسائر بشرية.



محافظ المنيا ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية.. و393 فائزًا يؤدون الفريضة لعام 1447هـ.

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن، مدير الأمن، اليوم الاثنين، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة للعام الهجري 1447هـ / 2026م، والتي نظمتها مديرية أمن المنيا بمقر نادي الشرطة، تحت إشراف وزارة الداخلية.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها إجراء القرعة العلنية باستخدام الحاسب الآلي تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام 1276 مواطنًا ومواطنة على مستوى المحافظة.

فاز منهم 393 شخصًا يمثلون حصة المحافظة المقررة، من بينهم 4 من كبار السن، بالإضافة إلى اختيار 197 شخصًا احتياطيًا من مختلف مراكز المحافظة.

وقدم محافظ المنيا خلال كلمته التهنئة للفائزين الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن، وداعيًا إياهم أن يتوجهوا بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله قيادةً وشعبًا من كل سوء.

بدء إجراءات تسليم أراضي شباب الخريجين بتونا الجبل الجديدة لـ2086 فدانًا بالمنيا

قام اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد لمحافظة المنيا ، يرافقه وفد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير إدارة المراجعة والحوكمة، ورئيس الوحدة المحلية بملوي، وإدارة أملاك ملوي، بإجراء معاينة ميدانية لمساحة 2086 فدانًا مخصصة للاستصلاح والاستزراع بقرية تونا الجبل الجديدة بمركز ملوي، وذلك لبدء إجراءات التقييم تمهيدًا لتسليمها للمستحقين ضمن الأراضي المخصصة لشباب الخريجين بالظهير الصحراوي.

تأتى هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الأراضي لمستحقيها، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، ودعم جهود الدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة.



السيطرة على حريق محدود شب بمدرسة بالمنيا.

نشب حريق محدود بإحدى المدارس بحي شمال مدينة المنيا، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداد الي المناطق المجاورة بدون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا بنشوب حريق داخل الغرفة التعاونية بالمدرسة "الكانتين" ومحاولة المعلمين السيطرة عليه ومنع امتداده، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم إخماد الحريق سريعًا.

من جانبه كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا أن النيران اشتعلت نتيجة ماس كهربائي داخل الكانتين، وامتد سريعًا لمحتويات الغرفة.

أضاف المصدر أن اليوم الدراسي كان أوشك على الانتهاء، ولم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية أو مصابين، وتم إخماد الحريق سريعًا من قبل رجال الحماية المدنية، مطمئنًا جميع الطلاب وأولياء الأمور باستقرار العملية التعليمية بالمدرسة.