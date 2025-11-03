393 فائزًا بقرعة الحج العلنية بالمنيا

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن، مدير الأمن، اليوم الاثنين، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة للعام الهجري 1447هـ / 2026م، والتي نظمتها مديرية أمن المنيا بمقر نادي الشرطة، تحت إشراف وزارة الداخلية.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها إجراء القرعة العلنية باستخدام الحاسب الآلي تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام 1276 مواطنًا ومواطنة على مستوى المحافظة، فاز منهم 393 شخصًا يمثلون حصة المحافظة المقررة، من بينهم 4 من كبار السن، بالإضافة إلى اختيار 197 شخصًا احتياطيًا من مختلف مراكز المحافظة.

وقدم محافظ المنيا خلال كلمته التهنئة للفائزين الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن، وداعيًا إياهم أن يتوجهوا بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله قيادةً وشعبًا من كل سوء.

كما أشاد المحافظ بجهود وزارة الداخلية في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية للقرعة، التي اتسمت بالشفافية والنزاهة، متمنيًا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام في الفرص القادمة.

من جانبه، أكد مدير الأمن أن عملية القرعة أُجريت إلكترونيًا بالكامل دون أي تدخل بشري، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ستواصل تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة للحجاج الفائزين، لضمان راحتهم وسلامتهم منذ لحظة الإعداد وحتى أداء المناسك.

شهد الفعالية فضيلة الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وعدد من القيادات الأمنية وأعضاء اللجنة المنظمة، إلى جانب عدد كبير من المتقدمين وأسرهم.