محافظات

تكريم صغار المزارعين ومربيات الدواجن بالمنيا

نائب محافظ المنيا خلال اللقاء
نائب محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

شهد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا احتفالية تكريم الدفعة الأولى من صغار المزارعين ومربيات الدواجن، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي التي نُفذت بالتعاون بين بنك الطعام المصري ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المجتمعية ودعم الفئات القادرة على العمل.

وجاءت الاحتفالية ضمن أنشطة منصة التمكين التابعة لبنك الطعام المصري، والتي تستهدف دعم المستحقين من خلال مشروعات اقتصادية مستدامة، تقوم على التدريب والدعم الفني والتسويقي المتكامل في مجالي الزراعة وتربية الدواجن، بما يحقق أثرًا تنمويًا حقيقيًا ومستدامًا.

وشهدت الفعاليات استعراض نتائج مشروعات التمكين الاقتصادي بمحافظة المنيا، حيث تم دعم أكثر من 500 مزارع في زراعة 1000 فدان من محاصيل الفول الصويا والذرة الصفراء، إلى جانب تمكين 200 سيدة من مربيات الدواجن من خلال توفير المستلزمات والإرشاد الفني والبيطري، ليصل الإنتاج إلى أكثر من 60 ألف طائر.

وأكد نائب المحافظ أن الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب والمرأة الريفية، من خلال مشروعات توفر فرص عمل مستدامة، وتُسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من المستفيدين، واستعراض قصص نجاح واقعية تعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات في رفع الدخل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الوعي الإنتاجي لدى المواطنين.

وحضر الاحتفالية عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، والمهندس طاهر وحيد رئيس جمعية نور القمر، وهبة حسين المدير التنفيذي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وأحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة وعدد من الجمعيات الأهلية.

