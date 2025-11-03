محافظ المنيا: برنامج مشروعك أحد أهم أدوات دعم الشباب وتحقيق التنمية المحلية المستدامة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن برنامج مشروعك يمثل أحد أهم الأدوات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتمكين الشباب من إقامة مشروعاتهم الخاصة التي تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل تقديم كل سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للمستفيدين من البرنامج، من خلال مكاتب مشروعك المنتشرة في جميع المراكز والمدن، والتي تعمل على تقديم خدمات التمويل والدعم الفني والتسويقي لضمان نجاح المشروعات واستمراريتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتحفيزهم على العمل والإنتاج.

وفي هذا الإطار، يواصل برنامج مشروعك بمحافظة المنيا تحقيق نتائج متميزة في دعم وتمكين الشباب والمرأة، حيث تم تنفيذ 24,3 ألف مشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية سبتمبر 2025، بإجمالي تمويل بلغ 3,5 مليار جنيه، مما أسهم في توفير نحو 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.