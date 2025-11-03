قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا للتقلبات الجوية وموجة عدم الاستقرار في أحوال الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وجّه المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والوحدات المحلية وشركات المرافق، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان جاهزية المعدات والأطقم الفنية لمواجهة آثار سقوط الأمطار أو الرياح الشديدة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار أثناء سقوط الأمطار، وعدم ركن السيارات أسفل المباني القديمة أو الأشجار، والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

وشدد المحافظ على إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المركبات، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لرفع درجة الجاهزية والاستجابة الفورية لأي بلاغ.
 

