محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا للتقلبات الجوية وموجة عدم الاستقرار في أحوال الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وجّه المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والوحدات المحلية وشركات المرافق، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان جاهزية المعدات والأطقم الفنية لمواجهة آثار سقوط الأمطار أو الرياح الشديدة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار أثناء سقوط الأمطار، وعدم ركن السيارات أسفل المباني القديمة أو الأشجار، والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

وشدد المحافظ على إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المركبات، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لرفع درجة الجاهزية والاستجابة الفورية لأي بلاغ.

