تموين المنيا تضبط مصنع مخللات بدون ترخيص ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إدارة تموين مركز المنيا شنت حملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص بمنطقة صحراوية يقوم بإنتاج وتعبئة مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع استخدام علامة تجارية شهيرة مملوكة للغير بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش والتدليس والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

مصنع مخللات

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد (200) برميل مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالأسواق، والتحفظ على الاستيكرات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب ضبط كميات من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد (2) مخالفة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.