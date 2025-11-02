قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق مبادرة الوقاية من الإدمان والمخدرات فى 600 مدرسة بالمنيا

انطلاق مبادرة الوقاية من الادمان والمخدرات بمدارس المنيا
انطلاق مبادرة الوقاية من الادمان والمخدرات بمدارس المنيا
ايمن رياض

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وانطلاقاً من حرص المحافظة على حماية النشء والشباب من مخاطر الإدمان، أُطلقت مبادرة “الوقاية من الإدمان والمخدرات” فى 600 مدرسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية (العامة والفنية)، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تهدف المبادرة إلى نشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والوقاية من الوقوع في براثن الإدمان، وتعزيز السلوكيات الإيجابية بين الطلاب، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والأنشطة التفاعلية داخل المدارس ضمن الخطة القومية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان، ودعم جهود الدولة في حماية أبنائها من أخطار التعاطي وتحفيزهم على تبني أنماط حياة صحية وسليمة.

الوقاية من الادمان والمخدرات

ومن جانبها، أوضحت إسراء رفعت، مشرف عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، أن فعاليات المبادرة تضمنت التعريف بخدمات الصندوق، والتأكيد على أن العلاج متاح بالمجان وفي سرية تامة عبر الخط الساخن رقم 16023، إلى جانب عرض الفيلم التوعوي “4×6” ومجموعة من الفيديوهات التي تتناول أضرار المخدرات التخليقية والحشيش والترمادول والتدخين، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات توعوية موجهة للطلاب.

وأضافت أن المبادرة تُنفذ من خلال مدربين متخصصين تم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى بواسطة فريق عمل الصندوق، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم – إدارة الأنشطة الطلابية، لضمان وصول الرسائل التوعوية بطريقة فعالة تتناسب مع فئة الطلاب المستهدفة.

المنيا مبادرة الوقاية من الادمان والمخدرات مدارس الثانوي والاعدادي صندوق مكافحة الإدمان ندوات توعوية

