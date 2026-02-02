شركة مياه البحر الأحمر تطلق قافلة خدمات بمبارك 14 لتوصيل المياه مباشرة 24 ساعة

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بتنظيم قافلة لمنطقة مبارك ١٤ لتقديم الخدمات للأهالي بمناطق إقامتهم، ومناشدة أهالي المنطقة غير المتعاقدين على توصيل المياه بشكل قانوني للتعاقد على توصيل المياه مع إفادتهم بالتسهيلات التي تقدمها الشركة لإنهاء إجراءات التعاقد، حيث قامت الشركة بتوصيل المياه لمنطقة مبارك 14 بنظام الضخ المباشر ٢٤ ساعة طبقا لتوجيهات اليد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وقد تم تنفيذ القافلة التوعوية اليوم بمشاركة إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بديوان عام المحافظة وإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومسئولي حي شمال وجمعية هيبكا والرائدات الريفيات ومديرية الصحة وذلك للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وكذلك تم تنفيذ حملات للتوعية الميدانية و توعية بيئية وصحية بمناطق مبارك ١٤ وعمارات الجيش والأحياء وتوزيع ملصقات ومطبوعات تحمل رسائل للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

كما تم مشاركة القطاع التجاري بالشركة من خلال توعية المواطنين بالمستندات المطلوبة للتعاقد وكذلك التسهيلات المقدمة من الشركة .

و شارك بفعاليات القافلة قطاع المعامل والجودة حيث تم سحب عينات مياه من عدة أماكن بالمنطقة للتأكد من جودة مياه الشرب وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية .

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن توصيل المياه للمناطق بنظام الضخ المباشر ٢٤ ساعه يأتي ضمن خطة الشركة لضمان استمرارية واستقرار وصول المياه للمواطنين وضمان جودة مياه الشرب لتحسين منظومة المياه بالمحافظة.