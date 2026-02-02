قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
رئيس مدينة سفاجا : قافلة طبية وغذائية بقرية النصر لخدمة الأهالي

ابراهيم جادالله

اختُتمت اليوم أعمال القافلة الطبية المتكاملة بمدينة سفاجا، والتي أُقيمت بقرية النصر بالكيلو 85 على طريق سفاجا – قنا، وسط إقبال كبير وملحوظ من المواطنين، وذلك تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبدعم السيد الوزير اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعاية السيد الدكتور رئيس جامعة الأزهر.

وجاءت القافلة تحت متابعة وإشراف السيد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، في إطار الدور المجتمعي والإنساني للأزهر الشريف وحرصه المستمر على دعم منظومة الرعاية الصحية والخدمة العامة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني في مختلف التخصصات، إلى جانب صرف العلاج اللازم للمرضى، وتحويل الحالات التي تستدعي فحوصات أو رعاية طبية متقدمة إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وعلى هامش فعاليات القافلة، تم توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، في لفتة إنسانية تعكس قيم التكافل والتراحم، وحرص القائمين على دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة عليهم خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك بحضور السيد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ السيد أبوزيد نورالدين، رئيس قرية النصر.

وأشاد رئيس المدينة بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الأزهر في تنظيم ودعم القوافل الطبية المتكاملة، مثمنًا جهودها في تقديم الرعاية الصحية المجانية والدعم الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تجسد رسالة الأزهر الشريف السامية في خدمة المجتمع والوقوف بجانب المواطنين.

وأكد القائمون على القافلة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

