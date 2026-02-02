رئيس مدينة سفاجا : قافلة طبية وغذائية بقرية النصر لخدمة الأهالي

اختُتمت اليوم أعمال القافلة الطبية المتكاملة بمدينة سفاجا، والتي أُقيمت بقرية النصر بالكيلو 85 على طريق سفاجا – قنا، وسط إقبال كبير وملحوظ من المواطنين، وذلك تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبدعم السيد الوزير اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعاية السيد الدكتور رئيس جامعة الأزهر.

وجاءت القافلة تحت متابعة وإشراف السيد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، في إطار الدور المجتمعي والإنساني للأزهر الشريف وحرصه المستمر على دعم منظومة الرعاية الصحية والخدمة العامة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني في مختلف التخصصات، إلى جانب صرف العلاج اللازم للمرضى، وتحويل الحالات التي تستدعي فحوصات أو رعاية طبية متقدمة إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وعلى هامش فعاليات القافلة، تم توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، في لفتة إنسانية تعكس قيم التكافل والتراحم، وحرص القائمين على دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة عليهم خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك بحضور السيد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ السيد أبوزيد نورالدين، رئيس قرية النصر.

وأشاد رئيس المدينة بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الأزهر في تنظيم ودعم القوافل الطبية المتكاملة، مثمنًا جهودها في تقديم الرعاية الصحية المجانية والدعم الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تجسد رسالة الأزهر الشريف السامية في خدمة المجتمع والوقوف بجانب المواطنين.

وأكد القائمون على القافلة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.