المنيا تحتفل بالمتحف الكبير بأكبر شاشات عرض في أضخم ساحات وميادين المحافظة

الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
ايمن رياض

يشارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا متابعة فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير من أمام المتحف الأتوني شرق النيل من خلال شاشة عرض عملاقة وذلك فى اجواء احتفالية وعروض كرنفالية وأضواء ليزر.

وفي سياق متصل أعلنت محافظة المنيا أماكن وضع عدد من الشاشات العملاقة، والتي بلغ عددها 15 شاشة، لنقل فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته اليوم السبت، بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول المختلفة.

وحددت المحافظة مجموعة من الميادين والساحات لعرض فعاليات الافتتاح، وجاءت كالتالي :
مدينة المنيا : ميدان النيل أمام مستشفى الأورام، ميدان بالاس، المتحف الآتوني

مركز أبو قرقاص : شارع الجمهورية أمام نادي ناصر الفكرية.

مركز ملوي: ميدان الثانوية بنات، ميدان الجيش

مركز ديرمواس : ميدان النصب التذكاري، طريق القاهرة –أسوان الزراعي، ميدان الإدارة التعليمية " تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الجيش ". 
مركز العدوة : ميدان نفرتيتي.
مركز مغاغة : ميدان المطرانية. 
مركز مزار : ميدان جدة مول، وموقف صندفا، وكوبري المشاة، وميدان الكنيسة شرق المدينة. 
مركز مطاي : ميدان نفرتيتي "ميدان المحطة" شرق الترعة الإبراهيمية. 
مركز سمالوط : ميدان المستشفى
النموذجي بجوار موقف منقطين.

