مصرع خفير مزلقان صدمه قطار بمغاغة في المنيا

لقى خفير مزلقان مصرعه مساء اليوم، نتيجة اصطدام قطار قادم من القاهرة / الأقصر به خلال مروره على مزلقان بالقرب من مركز مغاغة شمال المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأوضحت مصادر أن الخفير حاول منع أحد الأشخاص من عبور المزلقان أثناء مرور قطار القاهرة / الأقصر به خلال مروره على مزلقان بالقرب من مركز مغاغة ، إلا أن القطار اصطدم به ما أدى إلى وفاته.

وتبين من المعاينة الأولية، ان شخص تجاوز قواعد السلامة وحاول عبور المزلقان سيرًا على الأقدام على الرغم من غلقه الرسمي واقتراب القطار بسرعة جنونية، وتدخّل خفير المزلقان، ليمنع المواطن من ارتكاب خطأ قد يودي بحياته، وأثناء محاولة الخفير سحب وإنقاذ المواطن اصطدم به القطار ليودي بحياته على الفور متأثرًا بإصابات بالغة مما أدى إلى وفاته.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الكارثة، وتم نقل جثمان الخفير إلى المستشفى تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية وتسليمه لذويه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.