عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
أحمد حلمي يكشف عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
خبير أثري: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة من مصر للعالم
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا
لحظة تاريخية .. التايمز الإسرائيلية: مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن
خبير أثري: مصر نجحت في استعادة مكانتها كقوة حضارية وثقافية عالمية
القاهرة للدراسات الاقتصادية: المتحف المصري الكبير نقطة تحول اقتصادي
بفائدة 3%..كيفية التقديم على شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
برلمان

مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية" بالمنيا لدعم مرشحي الحزب بانتخابات النواب

حسن رضوان

بدأ منذ قليل مؤتمر حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، والذي شهد حضورًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قيادات حزب الجبهة الوطنية، بحضور اللواء رفعت أبو القمصان نائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، الدكتور النائب محمد صلاح البدري، أمين حزب الجبهة الوطنية بالمنيا وعضو مجلس الشيوخ، عمرو عبد الغني الحصري أمين التنظيم، عمرو غلاب، وعماد عبد المجيد، الأمناء المساعدين ومحمد عمر حلبي أمين الحزب بمركز مطاي.

كما شاركت في المؤتمر مرشحتا الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، لميس أحمد أنور، والنائبة دينا هلالي، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أكدوا دعمهم الكامل لمرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، إيمانًا بأهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، وتعزيز فرص التواصل بين الناخبين والمرشحين، وتأكيدًا على دعوة الحزب الدائمة للمشاركة الواعية والفعالة في الاستحقاقات البرلمانية، باعتبارها مسؤولية وطنية وحقًا لا يجوز التفريط فيه.

حزب الجبهة الوطنية محافظة المنيا القائمة الوطنية مطاي مرشحي الحزب بانتخابات النواب

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

غدا.. محاكمة 53 متهما في خلية القطامية

محاكمة 53 متهما بخلية القطامية .. غدا

رقص بملابس خادشة.. قرار بشأن القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

