مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية" بالمنيا لدعم مرشحي الحزب بانتخابات النواب

بدأ منذ قليل مؤتمر حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، والذي شهد حضورًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قيادات حزب الجبهة الوطنية، بحضور اللواء رفعت أبو القمصان نائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، الدكتور النائب محمد صلاح البدري، أمين حزب الجبهة الوطنية بالمنيا وعضو مجلس الشيوخ، عمرو عبد الغني الحصري أمين التنظيم، عمرو غلاب، وعماد عبد المجيد، الأمناء المساعدين ومحمد عمر حلبي أمين الحزب بمركز مطاي.

كما شاركت في المؤتمر مرشحتا الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، لميس أحمد أنور، والنائبة دينا هلالي، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أكدوا دعمهم الكامل لمرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، إيمانًا بأهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، وتعزيز فرص التواصل بين الناخبين والمرشحين، وتأكيدًا على دعوة الحزب الدائمة للمشاركة الواعية والفعالة في الاستحقاقات البرلمانية، باعتبارها مسؤولية وطنية وحقًا لا يجوز التفريط فيه.