برلمان

برلمانية: المتحف الكبير صرح عالمي يؤكد أن مصر مهد الحضارة ومنارة التاريخ

عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الدولة المصرية، ومناسبة تعكس عظمة مصر وقدرتها على صون تراثها وبناء مستقبلها في آنٍ واحد، مشيرة إلى أن هذا المشروع القومي الضخم هو نتاج رؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من الحفاظ على الهوية الثقافية أولوية وطنية لا تقل أهمية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم، ويمثل بوابة مصر الحضارية نحو المستقبل، حيث يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث أساليب العرض والتوثيق والتكنولوجيا الرقمية، ليقدم للعالم صورة جديدة لمصر الحديثة التي تبني وتُبدع وتحافظ على جذورها في الوقت نفسه.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا الصرح العملاق لا يخدم فقط السياحة والاقتصاد، بل يُجسّد قوة مصر الناعمة ورسالتها الإنسانية الخالدة، مؤكدة أن المتحف سيكون مركزًا عالميًا للحوار بين الثقافات، ومنبرًا يُبرز إسهامات المصريين في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وأشارت مايسة عطوة إلى أن افتتاح المتحف يأتي تتويجًا لسنوات من العمل الجاد والتخطيط الدقيق، ويعكس إصرار الدولة على تقديم تراث الأجداد بصورة تليق بمكانة مصر بين الأمم، مؤكدة أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في السياحة الثقافية ويدعم خطط الدولة في تنويع مصادر الدخل القومي.

وقالت النائبة مايسة عطوة أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري أو مشروع سياحي، بل هو رسالة وعي وكرامة وهوية، تؤكد أن المصريين ماضون بثقة نحو المستقبل دون أن ينسوا جذورهم الممتدة في عمق التاريخ."

واختتمت النائبة مايسة عطوة تصريحها مؤكدة أن افتتاح المتحف سيكون لحظة فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية، وفرصة جديدة لتأكيد أن مصر كانت وستظل قبلة الحضارة ومصدر الإلهام للعالم كله.

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير مجلس النواب النواب المشروع القومي

