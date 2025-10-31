قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
محافظات

محافظ المنيا : رفع الوعي السياحي بين الطلاب وتنشيط السياحة الداخلية

ندوات وبرامج للتنشيط السياحي
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تنمية الوعي السياحي لدى طلاب المدارس، وتعريفهم بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الانتماء الوطني لدى النشء.

وأوضح المحافظ أن الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة نظمت مجموعة من الندوات التوعوية بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ومدرسة الشهيد وحيد حبشي، تناولت التعريف بتاريخ محافظة المنيا ومواقعها الأثرية المتنوعة، بهدف غرس الوعي السياحي لدى الطلاب وتشجيعهم على زيارة المعالم الأثرية والسياحية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة ثقافية وتوعوية داخل المدارس، وتنظيم رحلات ميدانية للمناطق الأثرية، بما يسهم في نشر الثقافة السياحية وتنمية روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية العريقة التي تشهد اليوم احتفاءً عالميًا بإنجاز افتتاح المتحف المصري الكبير.

المنيا محافظ المنيا برامج سياحيه

