محافظ المنيا : رفع الوعي السياحي بين الطلاب وتنشيط السياحة الداخلية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تنمية الوعي السياحي لدى طلاب المدارس، وتعريفهم بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الانتماء الوطني لدى النشء.

وأوضح المحافظ أن الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة نظمت مجموعة من الندوات التوعوية بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ومدرسة الشهيد وحيد حبشي، تناولت التعريف بتاريخ محافظة المنيا ومواقعها الأثرية المتنوعة، بهدف غرس الوعي السياحي لدى الطلاب وتشجيعهم على زيارة المعالم الأثرية والسياحية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة ثقافية وتوعوية داخل المدارس، وتنظيم رحلات ميدانية للمناطق الأثرية، بما يسهم في نشر الثقافة السياحية وتنمية روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية العريقة التي تشهد اليوم احتفاءً عالميًا بإنجاز افتتاح المتحف المصري الكبير.