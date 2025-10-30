ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف المنيا تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

نظّمت مديرية أوقاف المنيا زيارة ميدانية إلى المناطق الأثرية بتل العمارنة بمركز ديرمواس، ضمن فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور عمر خليفة محمد، مدير المديرية، وبمشاركة نخبة من الأئمة والدعاة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانتماء الوطني ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وجاءت الزيارة ضمن برنامج وزارة الأوقاف للتوعية والتثقيف، الهادف إلى ربط الدعاة بالهوية الحضارية والتاريخية لمصر، وترسيخ رسالة الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمبادرة «صحح مفاهيمك»، مثمنين دور الوزارة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الوسطية والتسامح بين أفراد المجتمع، كما عبّروا عن اعتزازهم بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وقد حرصوا على التقاط الصور التذكارية التي تجسد روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتُعد تل العمارنة من أبرز المواقع الأثرية بمحافظة المنيا، إذ كانت عاصمة الملك إخناتون، وتضم معابد ومقابر ملكية ونقوشًا جدارية تُبرز روعة الفن المصري القديم.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف بضرورة توسيع نطاق مبادرة «صحح مفاهيمك» لتشمل مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية، بما يُسهم في بناء وعي ديني ووطني مستنير، ويُعزّز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.