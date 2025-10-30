قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب
مصطفى بكري خلال مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي
الولايات المتحدة تدين انتهاكات ميليشيا الدعم السريع للمدنيين والأطفال الرضع
وزير السياحة: المتحف المصري صرح ثقافي فريد من نوعه.. ونتوقع زيادة السائحين 3 أضعاف
محمد خميس: المتحف المصري الكبير رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد إبداع عصرنا الحديث
راح المدرسة ومرجعش.. الغموض يحيط حول وفاة طالب عثر على جثته داخل حظيرة بالجيزة
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: نمتلك خبرة فريدة في جغرافيا وادي الملوك ومناطق الآثار بالأقصر
السد يسحق الريان بخماسية في كلاسيكو دوري نجوم قطر
الفتح وضمك يتعادلان بهدف لكل فريق ضمن منافسات دوري روشن
آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج
ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف المنيا تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

إيمان طلعت

نظّمت مديرية أوقاف المنيا زيارة ميدانية إلى المناطق الأثرية بتل العمارنة بمركز ديرمواس، ضمن فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور عمر خليفة محمد، مدير المديرية، وبمشاركة نخبة من الأئمة والدعاة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانتماء الوطني ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وجاءت الزيارة ضمن برنامج وزارة الأوقاف للتوعية والتثقيف، الهادف إلى ربط الدعاة بالهوية الحضارية والتاريخية لمصر، وترسيخ رسالة الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمبادرة «صحح مفاهيمك»، مثمنين دور الوزارة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الوسطية والتسامح بين أفراد المجتمع، كما عبّروا عن اعتزازهم بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وقد حرصوا على التقاط الصور التذكارية التي تجسد روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتُعد تل العمارنة من أبرز المواقع الأثرية بمحافظة المنيا، إذ كانت عاصمة الملك إخناتون، وتضم معابد ومقابر ملكية ونقوشًا جدارية تُبرز روعة الفن المصري القديم.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف بضرورة توسيع نطاق مبادرة «صحح مفاهيمك» لتشمل مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية، بما يُسهم في بناء وعي ديني ووطني مستنير، ويُعزّز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.

طريقة عمل جيلي الرمان
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
