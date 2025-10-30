قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب
مصطفى بكري خلال مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي
الولايات المتحدة تدين انتهاكات ميليشيا الدعم السريع للمدنيين والأطفال الرضع
وزير السياحة: المتحف المصري صرح ثقافي فريد من نوعه.. ونتوقع زيادة السائحين 3 أضعاف
محمد خميس: المتحف المصري الكبير رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد إبداع عصرنا الحديث
راح المدرسة ومرجعش.. الغموض يحيط حول وفاة طالب عثر على جثته داخل حظيرة بالجيزة
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: نمتلك خبرة فريدة في جغرافيا وادي الملوك ومناطق الآثار بالأقصر
السد يسحق الريان بخماسية في كلاسيكو دوري نجوم قطر
الفتح وضمك يتعادلان بهدف لكل فريق ضمن منافسات دوري روشن
آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جريمة إنسانية.. وكيل الأزهر: السودان يباد أهله بلا وخز من ضمير

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف
الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف
إيمان طلعت

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية لم تتوقف عند غزة فحسب، فها هو السودان يباد أهله، بلا وخز من ضمير ولا ألم من قلب، مستشهدًا بما تضمنته كلمة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هذا الأسبوع في إيطاليا، التي أكد خلالها أن مشهد غزة الذي يجثم على صدورنا منذ أكثر من عامين ليكشف عن خلل خطير في بنية النظام الدولي، واضطراب بالغ في سياساته، وأن «السلام الدولي» بات أمره رهنا بموازين القوة وعنفوانها، وتجارة الأسلحة ومكاسبها، والحروب واقتصاداتها.

وأكد وكيل الأزهر خلال كلمته اليوم الخميس في افتتاح الملتقى التاسع الذي يعقده مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر بعنوان: «الشباب والمعرفة»، أن الواقع المر يفرض علينا سلوكًا نوعيا، فنحن نعيش في عالم مضطرب لا يسمع فيه إلا للأقوى، لافتا إلى أن هذا الملتقى يأتي على درجة كبيرة من الأهمية؛ في ظل ما نعيش صداه من عالم مشحون باشتباكات فكرية، واستقطاب حاد، ومحاولات مستميتة لتدمير دول وشعوب باستخدام أساليب متنوعة، تستهدف المادة الصلبة للوطن، وهم الشباب، وتسعى إلى قطع الشباب عن تراثهم وعلومهم، وتزييف وعيهم وفكرهم.

وتابع وكيل الأزهر خلال كلمته بالملتقى الذي يشترك فيه 100 طالب من 22 دولة بمدينة الجلالة السويس، أن «الشباب والمعرفة» كلاهما قوة لا يستغني عنها وطن ولا أمة، وإذا كان لكل أمة ثروة تعتز بها، ورصيد تدخره لمستقبلها وقوة تبني عليها مجدها ونهضتها، فإن في مقدمة هذه الثروة الشباب الذي يعد الدعامة الأساسية في المجتمع، والثروة الحية الحقيقية فيه، والأمل المرتجى على الدوام. وإن من مظاهر التحضر والرقي لدى الأمم أن تعنى بالشباب، وأن تهيئ لهم ما يجعلهم رجالا أكفاء أقوياء تقوم الأوطان على سواعدهم.

وأوضح وكيل الأزهر أن من دلائل القيادة الرشيدة للأوطان أن تضع ضمن رؤيتها الاستراتيجية تمكين الشباب معرفيا ومهاريا ووجدانيا؛ فهم القوة الأكثر تأثيرا في الحاضر وهم المحرك الأهم في المستقبل. وقد جاء الإسلام بمنهج يعلي من قيمة الشباب، ويعمل على تربية نفوسهم، وتوجيه قلوبهم وأفكارهم ومشاعرهم، ويراعي طاقاتهم وقدراتهم الكامنة، ويضع السبل التي تعينهم على تسخير تلك الطاقة في الخير والمعروف، وبما يعود عليهم بالفائدة في أنفسهم وأوطانهم، وبما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

وبيَّن فضيلته أن الله قد وصف أهل الإيمان الذين أووا إلى الكهف، وحملوا أمانة الدين فقال عنهم: {إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى}، وكان النبي ﷺ محاطا بشباب الصحابة الذين نقلوا نور الوحي إلى الدنيا، وكثيرا ما كان ﷺ يكلفهم للقيام بعدد من المهام الأجسام، مستشهدا فضيلته بنماذج من صحابة رسول الله ﷺ من الشباب، مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي كان مترجما لرسول الله ﷺ حال حياته، ويجمع القرآن بعد وفاته في منقبة تبقى له أبد الدهر، وأسامة بن زيد رضي الله عنه الذي عقد له رسول الله صلى ﷺ لواء جيش إلى مؤتة وفي الجيش أكابر المهاجرين والأنصار، ولم يتجاوز عمره سبع عشرة سنة.

وقال فضيلته إن الأمة لم ينقطع خيرها، داعيا الشباب ان يكونوا استمرارا لهذا الخير ولهذا العطاء الضروري، ضاربًا المثل بنماذج من شباب الإسلام الذي سخروا عقولهم وعبقريتهم لخدمة الإنسانية كافة، ولتأكيد أن الأمة قادرة وأن غيرها من الأمم ليس خيرا منها، العالم الجغرافي «الشريف الإدريسي» الذي كان أول من توصل إلى جغرافية الأرض، و«أبو بكر الرازي» الذي ألف في الطب قريبا من 230 كتابا ورسالة، و«الزهراوي خلف بن عباس الأندلسي» أول جراح في التاريخ، وأول من عالج حصوة المثانة بالتفتيت، وأول من ربط الشرايين لمنع النزيف، و«محمد بن الحسن بن الهيثم» المهندس الذي كان يلقب ببطليموس الثاني، والذي قيل إنه استدرك عليه في بعض النظريات، وهو أول من تخصص في علم البصريات، واكتشف استعمال الزجاج في تقوية البصر، وغير هؤلاء كثير وكثير.

وأكد وكيل الأزهر لشباب الملتقى من 22 دولة أن العلم سلاح، وأن المعرفة قوة، وأن المجتمعات والشعوب إذا لم تتسلح بالعلم والمعرفة فلن يكون لها أثر في هذا العالم الذي ربما تتوقف أحداثه سياسة واقتصادا واستقرارا وأمنا على معلومة، ناهيك عن أثر العلوم والمعارف في مسار الدول والأوطان، مبينًا فضيلته أنه وإذا كان العصر الحاضر ثريا بالمعرفة ومصادرها فإن هذا في ذاته تحد كبير يوجب عليكم أن تنتبهوا لمصادر تكوين عقولكم، ومنابع بناء قناعاتكم، فكثير من المصادر موجهة، تدس السم في العسل كما يقال! لذا فإن الحماية من تلك الأخطار تحتاج إلى يقظة كبيرة ووعي تام، وجهد متواصل، مع فهم عميق، وإدراك وروية.

ونبه وكيل الأزهر الشباب إلى أن تراثنا وعلومنا وتاريخنا وحضارتنا محل عناية واهتمام لدى الغرب، لذلك لا ينبغي أن ينخدع الشباب بما يُروج من أفكار تدور حول رفض الماضي بالكلية، فعلى الشباب ألا يردد مع من يردد: «ما جدوى البحث في كتب قديمة؟ وما فائدة هذه الجهود التي تبذل في رصد الكتب والمخطوطات والعمل عليها فهرسة وتحقيقا وتحليلا؟ فإنه إذا كان اقتحام علوم العصر ضرورة، فلا بد أن تكون أقدام الشباب ثابتة على أرض صلبة من حضارتنا وتاريخنا وقيمنا؛ فإن الاستغراق فيما يطرحه العصر، والاستجابة غير المشروطة لعطائه المتقلب لا يدع فرصة لليقظة، ويظل ينقل الإنسان خطوة بعد خطوة بعيدا عن هويته وقيمه حتى تملكه حالة من الاغتراب، أو بالأحرى التغريب المتعمد.

وفي ختام كلمته، دعا وكيل الأزهر الشباب أن يتذكروا أن العلم لا يستغني عنه مجتمع ولا وطن ولا أمة، وأننا إذا كنا أمة العلم، وأمة «اقرأ» وإذا كنا أمة «أخرجت للناس»؛ فلا يليق بنا أن نخرج للناس بلا علم يرشد حركتنا في الحياة، ويقوم سيرنا فيها! والواجب ونحن نسعى لامتلاك علوم العصر ألا يكون بيننا وبين تراثنا قطيعة معرفية، أو غربة علمية تجعلنا على هامش التاريخ، وكل واحد فينا عليه واجب علمي لا يتعداه إلى غيره.

الضويني وكيل الأزهر السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

ترشيحاتنا

نرمين الفقي

هل عدم الزواج السبب؟.. نرمين الفقي تكشف سر احتفاظها بـ جمالها

تامر عاشور

تامر عاشور يعبر عن حبه لمصر: طفولتي وشبابي مالهمش قيمة من غير العيشة فيكي

محمد جمعة

محمد جمعة عن شبهه بتمثال أثري: مش محتاج ذكاء اصطناعي إحنا التاريخ

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد