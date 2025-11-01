رئيس جامعة المنيا يتفقد الاستعدادات النهائية بالسكن الفندقي

اجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية لمبنى الإسكان الفندقي الجديد بالجامعة، وذلك لمتابعة اللمسات النهائية والتجهيزات الأخيرة استعدادًا لاستقبال أول المقيمين بالمبنى اليوم السبت الاول من نوفمبر كتشغيل تجريبى لبعض الغرف الجاهزة للسكن ولاختبار كفاءة التشغيل والخدمات وتلافى اى ملاحظات استعددا للتشغيل الكامل خلال ايام.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على جاهزية المرافق والخدمات الفندقية بالمبنى، مشيدًا بما تم إنجازه من أعمال تجهيز وتشطيب وفق معايير الإقامة الفندقية الحديثة.

شملت الجولة تفقد مطعم الفندق، ومنطقة الاستقبال، وغرف الإقامة الفندقية، وغلايات المياه، ومختلف المرافق الخدمية.

وأضاف أنه تم اعادة تأهيل مبنيين بالمدن الجامعية أحدهما للطلاب والاخر للطالبات لمستوى فندقي بعدد غرف بلغ ٢٤٠ غرفة وعدة اجنحة وبطاقة اجمالية ٥٠٠ سرير بمستوى فندقي ثلاثة نجوم وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب للسكن وتوفير إقامة متميزة تتوافق مع معايير الجودة وخطط الجامعة نحو التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير الطاقة الفندقية للجامعة لتصل إلى ٨٩٢ سرير.

