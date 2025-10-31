دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بدهس عدد من الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة بنى مزار بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب "نجل مالك السيارة" - لا يحمل رخصة قيادة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه نتيجة لإختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.