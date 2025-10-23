قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
حوادث

حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد

الملاكم المتهم
الملاكم المتهم
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس ملاكم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب شاب ومعاونة والده في دهس عائلة أمام نادي بيفرلي هيلز بالشيخ زايد.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على الملاكم المتهم بضرب زميل شقيقه وابن عمته قبل ان يقوم والده بدهس المجني عليهم أمام نادي بيفرلي هيلز بالشيخ زايد.

وأنكر رجل الأعمال المتهم في حادث دهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد ارتكابه الجريمة عن قصد.

خلال التحقيقات أنكر المتهم قيامه بدهس المجني عليهم بسيارته وعندما تمت مواجهته بمقطع الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة قال إنه لم يكن يقصد دهسهم مرددا طوال التحقيقات:"محصلش ومكنش قصدي" لتقرر النيابة في نهاية التحقيقات حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل وقررت التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث وطلبت تحريات إدارة المباحث الجنائية التكميلية حول الواقعة.

وتصدرت واقعة دهس طالب ووالده وابن عمته ترند مواقع التواصل بعدما سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل الحادث، وذكرت أن بداية الواقعة كانت بـ"خناقة" داخل مدرسة دولية بين نجلها الذي اعتدى عليه زملاؤه ٣ أشقاء و٣ آخرون بسبب تحدثه إلى زميلته التي يحاول أحد الطلاب المعتدين لفت انتباهها.

وعبر صفحتها الشخصية سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل تعرض زوجها وابنها وقريبه للدهس من ولي أمر زميله أمام النادي في كمبوند شهير بالشيخ زايد، وقالت في منشور طويل: "قررت أحكي عشان في ناس كتير وجرائد بيتكلموا عن لساني كلام أنا ماتكلمتش مع أي صحافة ولا هتكلم أصلا مش خناقة عيال.. ده محاولة قتل متعمدة!
اللي حصل في مدرسة في الشيخ زايد يوم الأربعاء اللي فات مش خناقة ولاد.. اللي حصل جريمة، وناس بتلعب بحياة البشر، وأرواحنا بتدفع التمن!
والثمن والنتيجة: جوزي في العناية المركزة في غيبوبة ونزيف في المخ، ده غير الجروح والكدمات الشديدة؛ ابني حازم كسر في الكاحل وعملية شرائح ومسامير، وجروح وخياطات في وشه وجسمه.

سعيد ابن عمة حازم: كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، فتح شديد في الشفاه، خياطات وجروح في أكتر من مكان في الوش، وكدمات في الجسم كله.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دهس وسقوط ضحايا أمام نادي بيفرلي هيلز بدائرة القسم وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن خلافا وقع بين عدد من الطلاب، واتفقوا على حل الخلاف والتقابل أمام النادي، وحضر اللقاء أولياء أمورهم، إلا أن مشادة كلامية دفعت ولي أمر طالب لاستقلال سيارته، والاصطدام بعدد من الأشخاص من الطرف الآخر، ما أدى لإصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

ولجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف ملابساته، كما تم الاستماع لأقوال المصابين، وشهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

