نائب الشيوخ: تطوير الغزل والنسيج دعامة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن متابعة رئيس الوزراء لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج تؤكد الاهتمام الرسمي بقطاع استراتيجي له تاريخ طويل في الصناعة المصرية، ويعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وفرص التوظيف للشباب.

خطة متكاملة تشمل تحديث المصانع

وأشار سميرفي تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن النهوض بالقطاع يتطلب خطة متكاملة تشمل تحديث المصانع، تبني التكنولوجيا الحديثة، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوريد، موضحًا أن زيادة القدرات الإنتاجية المستهدفة ستضع مصر في مكانة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن استغلال الأصول غير المستغلة، مثل مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية، يمثل فرصة كبيرة لتعظيم العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدمج بين تطوير الإنتاج واستثمار الأصول يعكس رؤية شاملة للنهوض بالصناعة الوطنية.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج لن يكون مجرد انتعاش صناعي، بل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة للدولة.