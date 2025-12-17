قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ديني

مفتي الجمهورية يلتقي مفتي كازاخستان على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم

 التقى أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالشيخ نورزيباي تاج أوغلو مفتي جمهورية كازاخستان، وذلك على هامش أعمال الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإفتاء والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق توسيع مجالات التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية، وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ الخطاب الديني الرشيد القائم على الوسطية والانفتاح، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في خدمة مجتمعاتها.

وأكد مفتي الجمهورية أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الرؤى والخبرات، ومواجهة ما يطرأ من قضايا مستجدة تتطلب اجتهادًا جماعيًّا ومنهجية علمية رصينة، مشددًا على الدور المحوري للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في دعم هذا المسار وتعزيزه.

من جانبه، ثمن الشيخ نورزيباي تاج أوغلو الجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في دعم التعاون المؤسسي وتطوير العمل الإفتائي، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم قضايا المجتمعات الإسلامية ويعزز قيم التفاهم والتعايش.

مفتي الجمهورية مفتي كازاخستان الندوة الدولية الثانية للإفتاء نظير محمد عياد هيئات الإفتاء في العالم

