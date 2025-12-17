مفتي الجمهورية يلتقي مفتي كازاخستان على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء

التقى أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالشيخ نورزيباي تاج أوغلو مفتي جمهورية كازاخستان، وذلك على هامش أعمال الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإفتاء والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق توسيع مجالات التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية، وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ الخطاب الديني الرشيد القائم على الوسطية والانفتاح، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في خدمة مجتمعاتها.

وأكد مفتي الجمهورية أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الرؤى والخبرات، ومواجهة ما يطرأ من قضايا مستجدة تتطلب اجتهادًا جماعيًّا ومنهجية علمية رصينة، مشددًا على الدور المحوري للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في دعم هذا المسار وتعزيزه.

من جانبه، ثمن الشيخ نورزيباي تاج أوغلو الجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في دعم التعاون المؤسسي وتطوير العمل الإفتائي، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم قضايا المجتمعات الإسلامية ويعزز قيم التفاهم والتعايش.