مفتي الهند أبو بكر أحمد المسليار يكرم علماء وأئمة الهند خريجي أكاديمية الأزهر العالمية

كرّم فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد المسليار، مفتي الديار الهندية، عددًا من الأئمة والعلماء الهنود خريجي أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، تقديرًا لجهودهم العلمية والدعوية، ودورهم في نشر منهج الوسطية والاعتدال في مجتمعاتهم.

وجرى التكريم في أجواء احتفالية عكست اعتزاز المكرَّمين بانتمائهم للأزهر الشريف، حيث ظهر الأئمة والعلماء بزيهم الأزهري في بلادهم، في مشهد يجسد عمق التأثير العلمي والفكري للأزهر عالميًا، ويعبر عن فخرهم بما تلقوه من تأهيل علمي ودعوي داخل الأكاديمية.

وأكد المشاركون أن ما اكتسبوه من علوم وخبرات خلال فترة دراستهم بالأكاديمية سيسهم في تعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ قيم التعايش والسلم المجتمعي، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف ودوره الريادي في خدمة الإسلام والإنسانية.

الدفعة 55 لكلية الدفاع الوطني تزور مركز الأزهر العالمي للفتوى

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من دارسي الدفعة 55 بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، برئاسة اللواء محمود محمد أمين، مدير كلية الدفاع الوطني.

وخلال ندوة تثقيفية أدارها الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد الدكتور محمد الضويني، أن الأزهر الشريف مؤسسة عالمية معنية بنشر الوسطية والاعتدال حول العالم، وتبذل في سبيل ذلك جهودا حثيثة.

وأوضح أن الأزهر يرسل إلى دول العالم ما يقرب من 1300 مبعوث، ينشرون منهج الأزهر الوسطي في أكثر من 65 دولة حول العالم، بجانب استضافة 65 ألف طالب وافد من أكثر من 130 دولة، يتعلمون صحيح الدين، ليعودوا إلى بلدانهم محملين بمنهج الوسطية والاعتدال.

وبيّن أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن العمل المشترك وتكامل الأدوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.