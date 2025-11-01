15 شاشه عملاقه في محافظة المنيا استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. شاهد

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الحالة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات التي تنفذها المحافظة بالتزامن مع الحدث العالمي المتمثل في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيتم نقله مساء اليوم عبر شاشات عرض عملاقة تم تجهيزها بالميادين العامة على مستوى المراكز التسعة.

وتفقد المحافظ ميدان صفى الدين أبو شناف عقب تصحيح اسم الميدان دون الإخلال بالتصميم المعماري أو الشكل الجمالي، إلى جانب تفقده الشوارع الجانبية ومداخل الميادين، لمتابعة تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المركبات، بما يضمن انسيابية الدخول والخروج من الميادين العامة.

وشدد اللواء كدواني على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، بما يضمن المظهر الحضاري اللائق بمحافظة المنيا، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بمشاهدة فعاليات الحفل التاريخي، الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

ومن المنتظر أن تُقام عروض فنية وكرنفالية بميدان صفى الدين أبو شناف أمام كوبري النيل بمدينة المنيا، إلى جانب عروض الألعاب النارية وأضواء الليزر التي ستضفي أجواء احتفالية مميزة على الحدث.

ويشارك اللواء عماد كدواني المواطنين متابعة فعاليات الحفل من أمام المتحف الأتوني شرق النيل، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

وأكد المحافظ أن المنيا تواكب هذا الحدث التاريخي بروح وطنية تليق بعراقة المحافظة وتاريخها الحضاري العظيم، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر لكل المصريين، وإطلالة جديدة تُجسد عظمة مصر القديمة وتقدمها الحديث.