محافظ المنيا يُهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير ويُشارك المواطنين الحدث العالمي|صور

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير، وتقديمه هدية من مصر للعالم، مشيرًا إلى حرص أبناء المحافظة على أن يكونوا جزءًا من هذه اللحظة التاريخية، من خلال الاحتفال مع المواطنين بمتابعة حفل الافتتاح عبر شاشات العرض العملاقة المنتشرة في ميادين المحافظة، تأكيدًا على أن المنيا، “مدينة إخناتون”، إحدى عواصم مصر القديمة التي انطلقت منها أول دعوة للتوحيد، وبما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية فريدة، تُعد امتدادًا أصيلًا للحضارة المصرية العريقة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ المنيا جموع المواطنين في متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر شاشات العرض العملاقة التي أُقيمت بميدان الفريق صفى الدين أبو شناف والمتحف الأتوني بشرق النيل، وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز بهذا الحدث العالمي الكبير، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين، وكوكبة من الإعلاميين.

حدث عالمي

وأكد المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا استثنائيًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويعكس ما تحققه الدولة المصرية الحديثة من إنجازات غير مسبوقة في صون التراث الإنساني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة حضارية وسياحية رائدة على مستوى العالم.