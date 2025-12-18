قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
توك شو

خلال سقوط الأمطار التزم بهذه الإجراءات لتفادي الحوادث .. خبير مروري يحذر

منار عبد العظيم

حذر اللواء أحمد هشام، الخبير المروري،من الإهمال في فحص السيارة قبل التحرك، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالإجراءات الأساسية قد يؤدي إلى حوادث جسيمة

التأكد من كفاءة الفرامل والإطارات

أوضح اللواء هشام،خلال صباح الخير يا مصر علي القناة الأولي أن أول خطوات الأمان تتمثل في:

فحص كفاءة الفرامل اليدوية والهوائية.

التأكد من صلاحية الإطارات وضبط ضغط الهواء المناسب لها، لضمان التوازن والثبات على الطرق المبتلة.

مساحات الزجاج الأمامي والخلفي

أكد الخبير المروري أهمية أن تعمل مساحات الزجاج الأمامي والخلفي بكفاءة عالية، لمنع تراكم المياه التي قد تعيق الرؤية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، ما يقلل بشكل كبير من مخاطر الحوادث.

مستلزمات الأمان داخل السيارة

نصح اللواء هشام بضرورة توافر أدوات الأمان داخل السيارة، والتي تشمل:

طفاية الحريق.

المثلث العاكس.

حقيبة الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن وجود هذه الأدوات قد يكون الفارق بين التعامل الآمن مع أي طارئ مفاجئ على الطريق أو وقوع حوادث خطيرة.

الالتزام بالإجراءات لتقليل الحوادث

وأكد الخبير المروري على أن الالتزام بالإجراءات البسيطة قبل وأثناء القيادة في الأمطار يساهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحوادث والحفاظ على أرواح السائقين والركاب.

بالصور

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

