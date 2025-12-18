خلال سقوط الأمطار التزم بهذه الإجراءات لتفادي الحوادث .. خبير مروري يحذر

حذر اللواء أحمد هشام، الخبير المروري،من الإهمال في فحص السيارة قبل التحرك، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالإجراءات الأساسية قد يؤدي إلى حوادث جسيمة

التأكد من كفاءة الفرامل والإطارات

أوضح اللواء هشام،خلال صباح الخير يا مصر علي القناة الأولي أن أول خطوات الأمان تتمثل في:

فحص كفاءة الفرامل اليدوية والهوائية.

التأكد من صلاحية الإطارات وضبط ضغط الهواء المناسب لها، لضمان التوازن والثبات على الطرق المبتلة.

مساحات الزجاج الأمامي والخلفي

أكد الخبير المروري أهمية أن تعمل مساحات الزجاج الأمامي والخلفي بكفاءة عالية، لمنع تراكم المياه التي قد تعيق الرؤية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، ما يقلل بشكل كبير من مخاطر الحوادث.

مستلزمات الأمان داخل السيارة

نصح اللواء هشام بضرورة توافر أدوات الأمان داخل السيارة، والتي تشمل:

طفاية الحريق.

المثلث العاكس.

حقيبة الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن وجود هذه الأدوات قد يكون الفارق بين التعامل الآمن مع أي طارئ مفاجئ على الطريق أو وقوع حوادث خطيرة.

الالتزام بالإجراءات لتقليل الحوادث

وأكد الخبير المروري على أن الالتزام بالإجراءات البسيطة قبل وأثناء القيادة في الأمطار يساهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحوادث والحفاظ على أرواح السائقين والركاب.