خبير مروري يوجه تحذيرات لقائدي السيارات بسبب الشبورة

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الإدارة العامة للمرور قررت صباح اليوم غلق طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي من بوابات العامرية لليوم الثاني على التوالي، بسبب شبورة مائية كثيفة وصلت لمرحلة العتمة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية أن طريق الواحات يشهد أيضًا شبورة شديدة أدت إلى تباطؤ حركة السيارات، مطالبًا قائدي المركبات بتجنب الطريق مؤقتًا لحين تحسن الرؤية. وأوضح أن باقي الطرق تعمل بكامل طاقتها دون إغلاقات.

وشدد الخبير المروري على ضرورة التزام السائقين بإجراءات القيادة الآمنة خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة مع انتشار الشبورة حتى الساعة 8 أو 8:30 صباحًا. وتشمل الإرشادات:

تهدئة السرعة والتحكم في عجلة القيادة

التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة

تشغيل مساحات الزجاج الأمامي والخلفي باستمرار

فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع الشبورة الداخلية

الالتزام بالحارة المرورية واستخدام الأنوار المنخفضة وأنوار الشبورة

عدم استخدام الهاتف المحمول

منع جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي

توفير طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعاف داخل السيارة

وأوضح اللواء هشام أن الأرصاد الجوية أكدت استمرار الشبورة حتى الجمعة، ونصح المسافرين خلال إجازة نهاية الأسبوع بأن تبدأ الرحلات من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً، حيث تكون الأحوال الجوية مناسبة للقيادة الآمنة.



