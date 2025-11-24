قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشهد إنساني | رئيس لجنة طه حسين يساعد ناخبة مسنّة للإدلاء بصوتها.. صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت لجنة ٧٨ بمدرسة طه حسين للتعليم الأساسي – قسم النزهة بمحافظة القاهرة (اللجنة العامة رقم ٦) صباح اليوم مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا.

وذلك بعدما توجّه المستشار إسلام شعبان، ورئيس اللجنة إلى داخل مقر اللجنة لمساعدة إحدى الناخبات من كبار السن غير القادرات على الحركة، لتمكينها من أداء حقها الدستوري في الإدلاء بصوتها بسهولة ودون معاناة.

هذا الموقف الإنساني لاقى إشادة واسعة من المتواجدين داخل اللجنة، مؤكدين أن هذا المشهد يجسد الاحترام الكامل لكبار السن وحرص الدولة على توفير كل أشكال الدعم لهم داخل اللجان الانتخابية.

وتوافد المواطنون منذ صباح اليوم على لجان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت في 13 محافظة عبر 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب مرشحي القوائم بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية التصويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة لضمان سير العملية بسلاسة.

محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة – 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

ويواصل المواطنون التوافد على اللجان في مشاهد تعكس الوعي الوطني وحرص الجميع على المشاركة، بينما تبقى اللمسات الإنسانية داخل المقار الانتخابية، مثل مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، هي العلامة الأبرز في يوم انتخابي اتسم بالاحترام والتنظيم.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب المرحلة الثانية محافظة القاهرة حى النزهه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

تويوتا هايلوكس

تويوتا تلمّح لنسخة أوسع من هايلوكس وعودة مرتقبة لفئة GR سبورت

إم جي 5 2026

سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

جيب شيروكي موديل 2026

أسعار جيب شيروكي 2026 في السعودية

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد