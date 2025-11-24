مشهد إنساني | رئيس لجنة طه حسين يساعد ناخبة مسنّة للإدلاء بصوتها.. صور

شهدت لجنة ٧٨ بمدرسة طه حسين للتعليم الأساسي – قسم النزهة بمحافظة القاهرة (اللجنة العامة رقم ٦) صباح اليوم مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا.

وذلك بعدما توجّه المستشار إسلام شعبان، ورئيس اللجنة إلى داخل مقر اللجنة لمساعدة إحدى الناخبات من كبار السن غير القادرات على الحركة، لتمكينها من أداء حقها الدستوري في الإدلاء بصوتها بسهولة ودون معاناة.

هذا الموقف الإنساني لاقى إشادة واسعة من المتواجدين داخل اللجنة، مؤكدين أن هذا المشهد يجسد الاحترام الكامل لكبار السن وحرص الدولة على توفير كل أشكال الدعم لهم داخل اللجان الانتخابية.

وتوافد المواطنون منذ صباح اليوم على لجان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت في 13 محافظة عبر 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب مرشحي القوائم بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية التصويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة لضمان سير العملية بسلاسة.

محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة – 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

ويواصل المواطنون التوافد على اللجان في مشاهد تعكس الوعي الوطني وحرص الجميع على المشاركة، بينما تبقى اللمسات الإنسانية داخل المقار الانتخابية، مثل مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، هي العلامة الأبرز في يوم انتخابي اتسم بالاحترام والتنظيم.