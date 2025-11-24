أسعار السمك اليوم الاثنين 24-11-2025

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 24-11-2025

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 58 إلى 62 جنيها للكيلو.

البلطي المتوسط: من 51 إلى 57 جنيا للكيلو.

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 970 إلى 1150 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 840 إلى 940 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 125 جنيه للكيلو