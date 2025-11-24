قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الستات مسيطرة .. المرأة تتصدر انتخابات مجلس النواب 2025
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أمطار رعدية وعواصف ترابية ببعض المناطق .. حالة الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم الاثنين، فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم الاثنين في مصر

بحسب هيئة الأرصاد، فإن فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، تكون متوسطة ورعدية، قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق من محافظة البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على (حلايب وشلاتين- مرسى علم).

يشهد الطقس اليوم، أيضا فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة صباحاً قد تكون متوسطة ورعدية أحيان مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

فيما يشهد الطقس، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ومتوقع أن تسجل الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 27 درجة.

سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من سحب رعدية بنسبة حدوث (30 ٪ تقريبا)، يصاحبها نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

يصاحب ذلك أيضًا ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق، ويبقى التحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة أحياناً (اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد.

وقد تصل الشبورة خلال الطقس اليوم، لحد الضباب و تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الاثنين، سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 27 إلى 32 درجة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سوف يشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أجواء خريفية مائلة للبرودة 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

يظل نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق هي الظاهرة الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال هذه الفترة، حيث يكون هناك نشاط شبورة مائية من الثانية بعد منتصف الليل، حتى العاشرة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

درجات الحرارة اليوم 

يشهد الطقس اليوم ، الاثنين، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة
شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة
جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة

الطقس اليوم هيئة الأرصاد الطقس درجات الحرارة

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

