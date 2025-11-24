خلال تصويته بالمعادي.. محافظ القاهرة: الانتخابات تسير بسهولة ويسر

أدلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بصوته فى انتخابات مجلس النواب ، بلجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي .

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين والبالغ عددهم حوالى ٨٦٢١٣٠٥ ناخبًا موزعون علي ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركز انتخابى .

وأكد محافظ القاهرة ، عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم، بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات .

وأشار محافظ القاهرة ، إلى انتظام العمل بجميع اللجان ، مضيفًا أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات ، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.

وأكد محافظ القاهرة، على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .