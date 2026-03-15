محافظ الغربية يتابع تنفيذ كورنيش المحلة الجديد بطول 6 كيلو

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية الأعمال الجارية في تنفيذ مشروع كورنيش المحلة الجديد بمدينة المحلة الكبرى، والذي يمتد بطول نحو 6 كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، وذلك في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية وخلق متنفس حضاري جديد لأهالي المدينة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح محافظ الغربية أن المشروع يُعد أحد المحاور التنموية المهمة التي تستهدف تحسين الحركة المرورية داخل المدينة، حيث يساهم في ربط المنطقة الصناعية بالطريق المؤدي إلى المحلة – المنصورة، بما يخفف من الضغط المروري على الشوارع الداخلية، إلى جانب توفير ممشى حضاري ومساحات آمنة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة إنجاز الأعمال، بما يحقق الاستفادة القصوى لأهالي المحلة الكبرى ويعكس جهود الدولة في تطوير المدن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.