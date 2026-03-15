استجابة للأهالي.. محافظ قنا يوجه برفع تراكمات المخلفات بنجع الترعة بنقادة

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، من مشكلة تراكم المخلفات بمنطقة شارع مدرسة عبد المقصود الخطارة بمركز نقادة، في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.

جاء ذلك عقب رصد الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، برئاسة الكيميائية أماني صلاح، شكوى الأهالي على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تراكمات صلبة بجوار حاويات القمامة بمنطقة "نجع الترعة".

وأوضحت صلاح، أنه على الفور، تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة للتعامل مع الموقف، حيث قام المهندس محمود عبادي، مدير شئون البيئة والمخلفات الصلبة بنقادة، بالإشراف على حملة نظافة مكبرة.

وتابعت مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، شملت الحملة الدفع بالمعدات الثقيلة لرفع كافة التراكمات الصلبة حول الحاوية، واستبدال الحاوية بأخرى فارغة، وتطهير وتنظيف المنطقة بالكامل لضمان عدم انبعاث روائح كريهة أو انتشار للأوبئة.

وأشارت صلاح، إلى أن فرق الرصد تعمل على مدار الساعة لمتابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو يصل عبر القنوات الرسمية، مشددة على استمرار التنسيق مع كافة المراكز والمدن، لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن القنائي.





