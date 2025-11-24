محافظ القاهرة: لم ترصد أي مخالفات.. والانتخابات تسير بسلاسة| فيديو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، عدداً من اللجان الانتخابية بمنطقة وسط البلد، من بينها مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العيني، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

واطمأن المحافظ خلال جولته على الحالة الأمنية في محيط اللجان، وسير عملية التصويت داخل المدارس، كما راجع تطبيق الإجراءات الوقائية وتنظيم دخول الناخبين، مؤكداً أن المحافظة تتابع على مدار الساعة لضمان سهولة وانتظام العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أنه حتي الآن لم تتلقي غرفة العمليات اي مخالفات علي مستوي المحافظة، وأن العملية الانتخابية تسير بسلاسة.

وتابع المحافظ أن غرفة العمليات تتباع علي مدار اليومين سير العملية الانتخابية ورصدها لحظة بلحظة وتقديم كافة أوجه العون في الحالة

ودعا المحافظ جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات لأنها حق دستوري وواجب وطني.

وانتشرت قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما وفرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية خدماتها تحسبًا لأي طارئ، كما أتمت اللجان تجهيزاتها النهائية لمتابعة يوم التصويت، وسط التزام كامل بالإرشادات التنظيمية.



وانطلق في التاسعة صباح اليوم الاثنين تصويت الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يتوجّه الناخبون في 13 محافظة إلى صناديق الاقتراع على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر إعلان النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة – إذا استدعت الحاجة – في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الإعادة يوم 25 ديسمبر.