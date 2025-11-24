البابا تواضروس: صوتكم في الانتخابات أمانة واختاروا من يخدم مصر بضمير| صور

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بصوته في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا خلال مشاركته أن العملية الانتخابية مسؤولية وطنية كبرى تسهم في بناء مستقبل الدولة، وأن وعي المواطنين هو حجر الأساس في تشكيل برلمان قوي يخدم الوطن والمواطن.

وتحدث قداسته إلى عدد من الصحفيين عقب التصويت، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل بحاجة إلى شخصيات أمينة وواعية تمتلك الخبرة والقدرة على تمثيل الشعب بصدق، وتعمل على دعم مسيرة التنمية بضمير حي.

اختاروا الإنسان الأمين

وأكد أن المشاركة الفعالة في الانتخابات ليست مجرد واجب، بل دور حقيقي في صناعة القرار الوطني.

ودعا البابا تواضروس الناخبين إلى حسن اختيار المرشح، موضحًا أن المعايير الأخلاقية والإنسانية والمهنية يجب أن تكون أساس الاختيار، وأن المرشح الجيد هو من يقدم صورة حضارية لمصر ويستطيع تمثيلها بشكل مشرف أمام الجميع.

واختتم قداسته برسالة واضحة: “صوتكم يصنع الغد.. فاختاروا الإنسان الأمين والكفء.”