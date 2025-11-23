قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

تصوير الحياة البرية
تصوير الحياة البرية
أمينة الدسوقي

في تجربة فريدة في عالم تصوير الحياة البرية، ترك المخرج وصانع الأفلام المتخصص في توثيق الطبيعة كيسي أندرسون كاميرا داخل كهف مهجور يعود إلى الدببة الرمادية في منتزه يلوستون الوطني، بهدف التقاط مشاهد حقيقية لسلوك الحيوانات دون أي تدخل بشري.

مشروع استمر عشر سنوات يوثق سلوك الدببة والوحوش دون تدخل بشري

هذه التجربة، التي امتدت على مدار عشر سنوات كاملة، فاجأت الجمهور بعد نشر اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الجديدة على يوتيوب، حيث أظهرت مشاهد نادرة وملهمة من قلب الحياة البرية.

من مشروع قصير إلى توثيق يمتد عقدا كاملاً

كانت البداية في عام 2013، حين وضع أندرسون كاميرا من طراز Reconyx Ultrafire داخل وكر دب رمادي، بهدف متابعة عودة هذا النوع إلى موطنه الطبيعي.

بداية تجربة غير مسبوقة

لكن المفاجأة كانت في قدرة الكاميرا على الاستمرار في العمل لسنوات طويلة، ليتحول المشروع القصير إلى رحلة تصوير تمتد لعقد من الزمن، وتصبح واحدة من أطول عمليات الرصد المتواصلة التي تتم دون وجود بشري مباشر.

كاميرا تتحمل قسوة الطبيعة

سر نجاح التجربة يعود إلى تصميم الكاميرا المتين، إذ صممت لتحمل الظروف الجوية القاسية في المناطق الجبلية، بفضل غلاف مقاوم للطقس وخيارات تخزين عالية الكفاءة.

كما ساعدت البطارية طويلة العمر وتقنية التصوير بدقة 1080 بكسل مع الصوت على التقاط مشاهد واضحة رغم التغيرات المناخية القاسية داخل العرين.

لقطات تكشف سلوكيات نادرة للحيوانات

على مدار السنوات العشر، وثقت الكاميرا سلوكيات متنوعة لمجموعة من الحيوانات فإلى جانب الدببة الرمادية، التقطت الكاميرا مشاهد مميزة لـ أسد جبلي كان يعود إلى العرين مرارًا، مما أتاح رؤية نادرة لسلوكه الإقليمي كما سجّلت ظهور ذئاب البراري وعدد من الثدييات الصغيرة التي استخدمت الجحر بانتظام.

نهاية غير متوقعة لكنها ناجحة

ورغم أن نهاية الكاميرا جاءت عندما قام دب فضولي بتدمير الجهاز، فإن أندرسون يرى التجربة واحدة من أكثر مشاريعه نجاحا.

ويقول: “أقضي حياتي أبحث عن أماكن برية وأنصب كاميرات لأراقب بهدوء ما يحدث عندما لا يكون هناك أحد. هذا هو جوهر عملي ودافعي للاستمرار.”

الحياة البرية أسرار الحياة البرية كيسي أندرسون تصوير الحياة البرية الدببة الرمادية منتزه يلوستون الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد