أصل الحكاية

كيف يتم تسمية العواصف؟ من أبيجيل إلى برام بين البشر والحيوانات

الشتاء
الشتاء
أمينة الدسوقي

شهدت المملكة المتحدة قبل 10سنوات نقطة تحول في تاريخ رصد العواصف، حين ضربت العاصفة «أبيجيل» شمال غرب اسكتلندا بين 12 و13 نوفمبر عام 2015، مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة.

ومنذ ذلك الحين، تغير نظام تسمية العواصف والطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع التحذيرات الجوية.

من «عاصفة يوم بيرنز» إلى «العاصفة فلوريس»

قبل اعتماد نظام الأسماء، كانت العواصف تعرف عادة باليوم الذي وقعت فيه، مثل «عاصفة يوم بيرنز» عام 1990 أو «عاصفة سانت جود» عام 2013.

عواصف

لكن تخصيص اسم مميز لكل عاصفة أثبت فعاليته في جعل التحذيرات أكثر وضوحا وتفاعلا لدى الجمهور.

يقول ويل لانج، كبير خبراء الأرصاد الجوية في المكتب البريطاني: "تسمية العواصف ليست مجرد تصنيف، بل وسيلة لحماية الأرواح والممتلكات من خلال تسهيل التعرف على التحذيرات ومتابعتها."

وبحسب بيانات المكتب، فإن تسمية العواصف رفعت مستوى الوعي الشعبي، إذ أظهرت الإحصاءات أن 93% من سكان المناطق المتأثرة بالعاصفة «فلوريس» عام 2025 كانوا على دراية بتحذيرات الطقس قبل وقوعها.

متى وكيف تُسمى العواصف؟

تطلق الأسماء على العواصف وفقا لتأثيرها المتوقع، وليس فقط بناءا على سرعة الرياح.

ويتم تحديد الاسم بعد دراسة حجم الأضرار المحتملة ومدى الاضطراب الذي قد تسببه، وغالبا ما يصاحب ذلك تحذيرات صفراء أو حمراء بحسب شدة الحالة الجوية.

حيث كانت العواصف «بيرت» و«داراغ» (2024) و«بابيت» (2023) معروفة بفيضاناتها الغزيرة، بينما تميزت العاصفة ديزموند (2015) بتسجيلها أعلى معدل لهطول الأمطار اليومية بواقع 267 ملم في يوم واحد.

وفي عام 2022، صدرت تحذيرات حمراء نادرة بسبب العاصفة يونيس، التي وصفت بأنها أعنف عاصفة تضرب إنجلترا وويلز منذ 2014.

اختيار الأسماء بين الأشخاص والحيوانات

تبدأ قوائم الأسماء الجديدة من الحرف A وتنتهي بـ W، ويتم الإعلان عنها كل شهر سبتمبر إيذانا ببداية موسم جديد.

كما يمكن أن تأتي الأسماء من اقتراحات عامة الناس أو تُستلهم من شخصيات تاريخية وحيوانات أليفة.
فالعاصفة «برام» سميت تيمنا بالكاتب برام ستوكر مؤلف رواية دراكولا.

عواصف تحتفظ بأسمائها الأصلية

وتحتفظ العواصف بأسمائها التي أطلقتها وكالات أرصاد أخرى حول العالم مثل العاصفة «أوفيليا» (2017) 
وايضا العاصفة «هيرمينيا» (2025) التى اجتاحت المملكة المتحدة قادمة من إسبانيا.

أما أول عاصفة ضمن قائمة هذا الموسم، فكانت «آمي» في أكتوبر، تلتها «بنيامين» المسماة من قبل هيئة الأرصاد الفرنسية.

هل لتغير المناخ دور في تزايد العواصف؟

رغم التغيرات المناخية الملحوظة، لا يوجد حتى الآن دليل علمي قاطع على أن عدد العواصف أو شدتها يتزايد لكن العلماء يُجمعون على أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيزيد من حدة تأثيرات العواصف الساحلية في المستقبل.

رياح وعواصف

ويؤكد خبراء الأرصاد أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى طقس أكثر تطرفا، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد غزارة الأمطار وخطر الفيضانات.

العواصف بأسماء ووعي بحياة الناس

من «أبيجيل» إلى «برام»، لم تعد العواصف مجرد ظواهر جوية عابرة، بل رسائل تحذيرية بأسماء مألوفة تسهم في حماية المجتمعات من الأخطار فالأسماء لم تعد مجرد تفاصيل لغوية، بل أدوات تواصل وإنذار تجمع بين العلم والإعلام، وتذكرنا بأن الوعي هو أول خطوط الدفاع أمام الطبيعة.

