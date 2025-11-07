تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) تحذيرًا من عاصفة جيومغناطيسية قوية من الدرجة G3، عقب رصد انبعاث كتلي إكليلي ضخم (CME) ناجم عن توهج شمسي قوي من الفئة M7.4 انطلق من البقعة النشطة AR4274 على سطح الشمس يوم الأربعاء.

ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن الانبعاث الكتلي يتجه مباشرة نحو الأرض، ومن المتوقع أن يصل إلى غلافها المغناطيسي خلال 24 إلى 48 ساعة، أي في الفترة الممتدة بين مساء الخميس وصباح الجمعة (6–7 نوفمبر بتوقيت مكة المكرمة).

من المنتظر أن تؤدي هذه الظاهرة إلى اضطرابات ملحوظة في المجال المغناطيسي للأرض تُعرف باسم العواصف الجيومغناطيسية، ويُعد المستوى G3 منها قويًا نسبيًا. وقد ينتج عنها:

تقلبات مؤقتة في شبكات الكهرباء عالية الجهد، خاصة في المناطق القريبة من القطبين.