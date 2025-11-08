قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أمطار غزيرة وعواصف قوية.. نوات الشتاء 2026 في مصر | ماذا سيحدث خلال تقلبات الجو؟

شتاء 2026
شتاء 2026
أمينة الدسوقي

مع اقتراب فصل الشتاء، تستعد المدن الساحلية، وعلى رأسها الإسكندرية ومرسى مطروح ورشيد، لاستقبال نوات الشتاء لعام 2026، التي تعد من أبرز الظواهر المناخية المرتبطة بالبحر المتوسط، وتشهد خلالها السواحل تقلبات جوية حادة تتنوع بين أمطار غزيرة ورياح قوية تصل إلى حد العواصف.

ما هي نوات الشتاء؟

النوة هي حالة جوية عنيفة تضرب سواحل البحر المتوسط في أوقات محددة من العام، وتتميز بهطول أمطار كثيفة ورياح شديدة تستمر لعدة أيام متواصلة. 

وتؤثر النوات بشكل مباشر على حركة الملاحة والصيد والحياة اليومية في المدن الساحلية، حيث قد تؤدي إلى توقف الأنشطة البحرية وتعطيل الدراسة أو العمل في بعض المناطق.

طقس القاهرة في يناير 2026

تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة خلال يناير المقبل ستصل إلى نحو 19 درجة مئوية نهارا، بينما تنخفض الصغرى إلى 8 درجات ليلًا، مع متوسط 7 ساعات من سطوع الشمس يوميًا وقرابة 4 أيام من الأمطار الخفيفة طوال الشهر.

الشتاء

ويبلغ متوسط هطول الأمطار الشهري 5 ملم، فيما يسجل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مستوى معتدل (4 درجات)، ما يعني طقسًا شتويًا مستقرًا نسبيًا دون رطوبة مرتفعة.

أولى النوات "عيد الميلاد" و"رأس السنة"

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تبدأ أولى نوات الشتاء 2026 مع نوة عيد الميلاد يوم 28 ديسمبر 2025، وتستمر يومين مع رياح غربية وأمطار شديدة، تليها نوة رأس السنة في 2 يناير 2026، وتستمر أربعة أيام تصحبها رياح قوية وأمطار غزيرة تؤثر على حركة البحر والصيد.

"الفيضة الكبيرة" تضرب السواحل منتصف يناير

في 12 يناير 2026 تبدأ نوة الفيضة الكبيرة، التي تعد من أكثر النوات تأثيرا على الإسكندرية والسواحل الشمالية، إذ تستمر 6 أيام متواصلة وتشهد رياح جنوبية غربية و أمطار غزيرة، تعقبها نوة الغطاس في 19 يناير بأجواء ممطرة تستمر ثلاثة أيام، ثم نوة الكرم في 28 يناير وتستمر أسبوعًا كاملًا تسبب خلالها اضطرابات شديدة في الملاحة البحرية.

فبراير ومارس تقلبات متواصلة بين الأمطار والعواصف

تواصل السواحل الشمالية تأثرها بنوات الشتاء خلال فبراير ومارس 2026، حيث تضرب نوة الشمس الصغيرة في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام، تليها نوة السلوم في 2 مارس برياح جنوبية غربية قوية تمتد ليومين أما نوة الحسوم، فتصل في الأسبوع الأول من مارس وتستمر سبعة أيام ممطرة تترافق مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

 بداية الاعتدال بعد نوات مارس

مع اقتراب نهاية الموسم، تبدأ الأجواء في الاعتدال تدريجيًا مع نوة الشمس الكبيرة يوم 18 مارس 2026 التي تمتد يومين وتشهد أمطار خفيفة، تليها نوة العوة أو برد العجوزة يوم 24 مارس، وتتميز بمزيج من البرودة والرياح القوية والأمطار المتوسطة قبل دخول فصل الربيع واستقرار الأجواء تدريجيًا.

تحذيرات الأرصاد وإرشادات السلامة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في المحافظات الساحلية من الطقس المتقلب خلال نوات الشتاء، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وتجنب النزول إلى البحر أو المناطق المنخفضة أثناء ذروة الأمطار.

كما شددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على ضرورة تأجيل رحلات الصيد خلال فترات النوات إلى أن تهدأ حركة البحر وتتحسن حالة الطقس.

بين الخطر والجمال نوات الشتاء حدث ينتظره المصريون

رغم ما تسببه نوات الشتاء من تعطيل في الأنشطة اليومية وصعوبات في التنقل، فإنها تعد ظاهرة طبيعية مفيدة تعمل على تنقية الهواء وتجديد النظام البيئي البحري وتغذية التربة بالرطوبة اللازمة للمواسم الزراعية.

