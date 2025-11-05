قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات مصر موعد بداية فصل الشتاء لعام 2025، خاصة بعد الموجات المتقلبة التي شهدتها البلاد مؤخرًا وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا في العديد من المناطق. ومع حلول شهر نوفمبر، تزداد التساؤلات حول موعد بدء الشتاء رسميًا، بالتزامن مع عودة تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء فترة الصيف الطويلة.
 

ويعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي ينتظرها المصريون لما يحمله من أجواء باردة منعشة وأمطار الخير التي تغطي مساحات واسعة من البلاد، خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد التأثيرات الباردة تدريجيًا إلى محافظات الصعيد.
 

بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر 2025

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن فصل الشتاء في مصر لعام 2025 سيبدأ فلكيًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و22 دقيقة، لينتهي رسميًا في 19 مارس 2026.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة الميل الجنوبي للشمس بالنسبة لخط الاستواء، حيث تصل الشمس إلى أقصى نقطة جنوبًا في مدارها، وهو ما يؤدي إلى قصر ساعات النهار وطول ساعات الليل بشكل ملحوظ، فتزداد البرودة نهارًا ويشتد الصقيع ليلًا في بعض المناطق.

توقعات الطقس في الأيام الأولى من الشتاء

من المتوقع أن تشهد مصر مع بداية فصل الشتاء 2025 انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ظهور الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما يبدأ نشاط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر المتوسط، والتي تزيد الإحساس ببرودة الطقس، فيما تتزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري تدريجيًا مع دخول النصف الثاني من شهر ديسمبر.

نهاية فصل الخريف وبداية الأجواء الباردة

ينتهي فصل الخريف رسميًا يوم 21 ديسمبر 2025، بعد أن استمر 89 يومًا منذ بدايته في 22 سبتمبر.

ويُعتبر الخريف هو الفصل الانتقالي بين الصيف الحار والشتاء البارد، إذ يشهد تغيرات حادة ومتقلبة في حالة الطقس، ما بين ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة نهارًا وانخفاض شديد ليلًا.

وخلال نوفمبر وديسمبر، تسجل البلاد أمطارًا متفرقة خاصة على السواحل الشمالية والدلتا، لتبدأ بعدها الأجواء الشتوية الكاملة في السيطرة على مختلف أنحاء الجمهورية.

عودة التوقيت الشتوي رسميًا في مصر

عاد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في نهاية أكتوبر 2025، تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب.
وبموجب القرار، تم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة في الجمعة الأخيرة من أكتوبر، الموافق 30 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 11:59 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا فجر السبت 31 أكتوبر.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين ساعات النهار والليل وتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء خلال فترات الذروة.

تفاصيل فصول السنة الأربعة لعام 2025

بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن مواعيد الفصول الأربعة لعام 2025 جاءت على النحو التالي:

فصل الربيع: يبدأ في 20 مارس ويستمر حتى 20 يونيو (مدة 92 يومًا).

فصل الصيف: يبدأ في 21 يونيو ويستمر حتى 22 سبتمبر (مدة 93 يومًا).

فصل الخريف: يبدأ في 23 سبتمبر ويستمر حتى 20 ديسمبر (مدة 89 يومًا).

فصل الشتاء: يبدأ رسميًا في 21 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 19 مارس 2026 (مدة 89 يومًا).

ملامح فصل الشتاء في مصر

يتسم فصل الشتاء في مصر بالاعتدال النسبي في مناطق الجنوب، بينما يسود الطقس البارد إلى شديد البرودة في شمال البلاد. 

كما تتعرض بعض المحافظات لسقوط أمطار غزيرة ورعدية، خاصة مع مرور المنخفضات الجوية المتوسطية التي تؤثر على الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

وفي المقابل، تظل مناطق الصعيد ووسط سيناء أكثر جفافًا وأقل تعرضًا للأمطار، لكنها تسجل درجات حرارة منخفضة ليلًا قد تقترب من الصفر المئوي في بعض المناطق الجبلية.

