وصول رحلات الشتاء لدعم الأطفال مرضى سرطان الصعيد فى شفاء الأورمان

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، أول رحلة من رحلات الشتاء ، وفد من المتبرعين من مختلف أنحاء محافظات مصر، لمواصلة دعم الأطفال مرضى السرطان في محافظات الصعيد ، وكذلك استمرار مسيرة الدعم من كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى، وإدخال البهجة والدعم المعنوي لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.



ولدي وصول وفد رجال الأعمال فى زيارتهم الداعمة للمستشفى رافقهم قيادات مستشفى شفاء الأورمان، مقدمين لهم التحية على دورهم الكبير في سلسلة الزيارات للتبرع لصالح مرضى السرطان بالصعيد ودعمهم في مسيرة العلاج المجانية بالمستشفى.



وعبر وفد رجال الأعمال عن سعادتهم البالغة خلال جولاتهم على أقسام المستشفى سعادتهم بالتواجد وسط المرضى، وزيارة قسم الاستقبال وغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل و معمل الباثولوجي، وأنهم حريصون على زيارة المستشفى لما لمسوه من مستوى طبي متقدم وتجهيزات عالمية، مؤكدين على أنهم مستمرون في دعم المستشفى خلال الفترة المقبلة بجمع التبرعات وتقديم كافة وسائل الدعم لعلاج أبناء الصعيد بالمجان من السرطان.



ومن جانبه رحب الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بوفد رجال الأعمال وأصحاب الشركات لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المادى والمعنوى للمرضى الذين يتلقون العلاج المجاني بالمستشفى ، مؤكداً أن ذلك يصب لصالح مرضى السرطان في المستشفى والمساهمة في رفع نسب الشفاء العاجل للمرضى.