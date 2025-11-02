مياه الأقصر تعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتماعاً لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث شملت متابعة موقف إنهاء أعمال المشروعات الجاريه.





وخلال الاجتماع، تم العرض على رئيس مجلس الإدارة ما تم إنجازه من أعمال في قطاع الصرف الصحي ضمن المشروعات الجارية، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وضمان جودة التنفيذ بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تضع خدمة المواطن على رأس أولوياتها، وأن جميع الأعمال تتم وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

كما تم إستعراض أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي فى إطار مشروعات الصرف الصحي المتكامل الممول من بنك التنمية الأفريقي