هنا التاريخ.. أهالي الأقصر والسائحين أمام الشاشات العملاقة لمتابعة افتتاح المتحف الكبير

في مشهد يعكس عظمة الحدث واعتزاز المصريين بحضارتهم، شهدمحافظة الأقصر مساء اليوم توافد أعداد كبيرة من الأهالي والسائحين إلى ميدان أبو الحجاج وعدد من الميادين الرئيسية، لمتابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر الشاشات العملاقة التي أعدتها المحافظة خصيصًا لنقل الفعالية التاريخية بشكل مباشر.

وجاءت هذه الخطوة بتوجيهات من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حرصًا على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والسائحين المقيمين بالمحافظة لمتابعة الحدث العالمي الذي تنتظره مصر والعالم أجمع، في أجواء احتفالية مبهجة تزينت فيها الميادين بالأعلام والإضاءة المبهرة وصور رموز الحضارة المصرية القديمة.

وتفاعل الحضور مع لقطات الافتتاح التي تعرض على الشاشات، وسط حالة من الفخر والزهو بالحضارة المصرية التي تقف اليوم لتؤكد مجددًا أنها منارة التاريخ الإنساني. وحرصت الأسر والأطفال والسائحون من مختلف الجنسيات على التقاط الصور التذكارية .

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جاهزيتها الكاملة لتأمين مواقع العرض وتنظيم حركة المواطنين، مع توفير أماكن جلوس مناسبة ومتابعة مستمرة لضمان سير الاحتفال في أجواء حضارية تليق باسم الأقصر وعراقة مصر.