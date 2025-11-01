قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأقصر: انطلاق 65رحلة بالون تحمل 1880سائحاً تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

شمس يونس


استيقظت مدينة الأقصر صباح اليوم السبت على مشهد يخطف الأنفاس، بعدما انطلقت 65 رحلة بالون طائر حملت على متنها 1880 سائحاً من مختلف دول العالم، في أجواء احتفالية تزامنت مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لتقدم الأقصر لوحة ساحرة تجمع بين عبق التاريخ وروعة الحاضر.

تحركت البالونات من مطارها بالبر الغربي مع أول ضوء للفجر، لتبدأ رحلة تحليق فوق معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والدير البحري، حيث امتزجت أشعة الشمس الذهبية بألوان البالونات في منظر يعكس جمال المدينة وسحرها الفريد.

وشهدت الرحلات تنظيما محكما بإشراف فرق الطيران المدني وغرفة شركات البالون بالأقصر، التي حرصت على تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة لضمان تجربة مميزة للسائحين، الذين عبّروا عن انبهارهم بجمال المنظر ودفء الأجواء.

ويأتي هذا النشاط السياحي الكبير ليؤكد أن الأقصر ما زالت تنبض بالحياة وتتصدر المشهد السياحي العالمي، في وقتٍ تفتح فيه مصر صفحة جديدة من تاريخها الثقافي والحضاري مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لتلتقي الحضارة على الأرض بالبهاء في السماء في مشهد مصري أصيل لا يُنسى.

