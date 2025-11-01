تعاون جديد بين تضامن الأقصر وتعليم الكبار للقضاء على الأمية



في خطوة جديدة لتعزيز جهود الدولة في القضاء على الأمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، عقد محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اجتماعًا موسعًا مع خالد شمس مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، لبحث سبل التعاون وتكثيف الجهود المشتركة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ووفقًا لتعليمات اللواء المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في ملف محو الأمية بالأقصر.

وخلال اللقاء، استعرض مدير عام فرع الهيئة إنجازات مكلفي الخدمة العامة المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية، مؤكدًا أن الجهود الحالية تستهدف الوصول إلى كل قرى ومراكز المحافظة لتقليص نسب الأمية وتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة.

وعلى هامش الاجتماع، تم تنظيم أولى الندوات التوعوية لدفعة أكتوبر 2025 من مكلفي الخدمة العامة المكلّفين بالعمل في تعليم الكبار بالأقصر، حيث ركزت الندوة على تدريب المدرسين العاملين في المشروع على طرق جذب الدارسين إلى الفصول، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجههم عند بدء العمل.

وأكد خالد شمس أن فرع الهيئة بالأقصر بصدد تنظيم سلسلة من الندوات المماثلة بجميع المراكز الإدارية خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع كفاءة العاملين في مشروع محو الأمية ودعم التواصل الميداني مع الدارسين.

من جانبه، أشاد محمد جمعة بالتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار، مشددًا على أن مشروع محو الأمية يمثل أحد أولويات العمل الاجتماعي بالمحافظة، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الحقيقية وتمكين المواطنين من فرص التعليم والعمل الكريم.