احتفالية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر بالأقصر

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالكرنك.

نظم الاحتفالية، جمعية "أنا المصري" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر

حضر الإحتفالية اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية أنا مصري، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء جمعية المصري للتنمية والتدريب ،ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم قدمها أحد أعضاء جمعية "أنا المصري"، تلاها ندوة توعوية ألقاها اللواء أركان حرب نصر سالم تناول فيها الدروس المستفادة من الحرب وأثرها في ترسيخ روح الانتماء الوطني عرض وبطولات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد نائب محافظ الأقصر أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر ما زالت تلهم المصريين حتى اليوم في مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختُتمت الفعالية بتكريم عدد من أسر الشهداء والمشاركين في الحرب، إلى جانب تقديم عروض فنية وطنية بمشاركة شباب جمعية "أنا المصري" وأعضاء مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.